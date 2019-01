Vụ hỗn chiến, bị chém gần đứt cánh tay: Tạm giữ 4 nghi can

Vụ cháy xảy ra trên tầng thượng của ngôi nhà 4 tầng nhiều hộ dân sinh sống đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong, rất may vụ cháy không lan rộng và gây thiệt hại về người.

Trường đại học PCCC Bộ Công an vừa có công văn đề nghị Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý việc trường bị mạo danh để mở cơ sở tuyển sinh đào tạo lái xe.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự cùng Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh vừa tiếp nhận 4 phụ nữ ở Nghệ An bị tai nạn giao thông khi sang Trung Quốc bán con.