Vụ lộ đề thi tuyển công chức tại Phú Yên: Khởi tố thêm 8 bị can

Các quyết định khởi tố và lệnh cấm trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo đó, 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Doãn Xuân (50 tuổi, Phó giám đốc Sở VH - TT - DL tỉnh Phú Yên; Đặng Thanh Hải (42 tuổi, Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thông Minh Tuấn (41 tuổi, Chánh văn phòng Sở LĐ - TB - XH tỉnh Phú Yên); Phạm Kỳ Ngân (44 tuổi, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Phú Yên); Lê Công Hướng (39 tuổi, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch thuộc Sở KH - ĐT tỉnh Phú Yên); Trần Thanh Sơn (42 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên); Lê Thị Kim Huê (49 tuổi, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Yên); Trần Quốc Vũ (43 tuổi, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 15 bị can về các tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.