Vụ mất trộm 8 tỉ đồng: 2 nghi can đầu thú sau 1 năm trốn truy nã

Ngày 21.6, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận điều tra đối với Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Đây là 2 nghi can liên quan đến vụ trộm hơn 8 tỉ đồng xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) vào chiều 4.12.2018.

Hai nghi can này trốn truy nã hơn nửa năm đến nay mới ra đầu thú.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), là nghi can trực tiếp đột nhập vào nhà trộm tài sản . Thảo và Anh, bỏ trốn nên bị công an ra lệnh truy nã