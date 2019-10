Vụ mua bán 'logo xe vua': Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó công an TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa (Long An) bị kiểm điểm do có hành vi chặn đường đòi tiền cò đất, đánh nhau với dân. Ông Trung được điều về công tác tại Công an tỉnh Long An.