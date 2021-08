Vụ nhân viên điện máy bị chém tử vong tại Bình Định: Nghi phạm nghiện 'cỏ Mỹ'

Ngày 22.8, Công an H.Tuy Phước ( Bình Định ) cho biết đã bàn giao Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H.Tuy Phước) và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Phước An cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định để thụ lý theo thẩm quyền.