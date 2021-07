Vụ nhóm Phúc 'bổ' đánh người dã man tại quán bia: Khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích

Như Thanh Niên đã phản ánh khoảng 21 giờ 30 ngày 8.4, tại quán cà phê - bia Chill (TT.Đinh Văn), anh Lê Thanh Nghị (37 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai), mới đến tạm trú tại H.Lâm Hà, bị Phúc "bổ" cùng 4 bị can trên đánh hội đồng . Hậu quả, anh Nghị bị nhiều thương tích, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Trong quá trình Công an H.Lâm Hà thi hành lệnh bắt các nghi can liên quan vụ đánh người dã man tại quán bia, Phúc "bổ" (bị can cầm đầu) và các bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Công an H.Lâm Hà và Công an TT.Đinh Văn lần lượt bắt giữ 5 bị can trong tháng 4.2021, tất cả đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.