Vụ nổ súng ở Gia Lai: Bắn chết người chỉ vì... thua bạc 100.000 đồng ?

Ngày 15.2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với gia đình kêu gọi hai nghi can Tôn Thất Thái và Lê Duy Nhất (cùng 25 tuổi, cùng trú H.Chư Sê, Gia Lai) ra đầu thú. Hai nghi can này đã dùng súng giải quyết mâu thuẫn dẫn đến cái chết của anh Ngô Anh Phương (36 tuổi, trú H.Chư Sê).