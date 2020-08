Vụ nổ súng tại Hạ Long: Bắn chết hàng xóm rồi tự sát vì mâu thuẫn tình ái

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã điều tra bước đầu về vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở TP.Hạ Long.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 45 ngày 7.8, tại tổ 1, khu 4, P.Đại Yên, TP Hạ Long, một số người dân nghe thấy nhiều tiếng súng trước cửa nhà anh Đặng Ngọc Vượng (44 tuổi, trú tại tổ 1, khu 4, P.Đại Yên).

Sau khi kết thúc loạt súng khoảng 10 phút, một số người ra xem đã phát hiện anh Vượng tử vong trước cổng nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và 8 viên đạn.

Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu được nhận định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái; đồng thời bác bỏ thông tin trên mạng xã hội là do trả thù của các băng nhóm xã hội. Vào đêm xảy ra vụ việc anh Hoàng Đại Long đã dùng súng bắn chết anh Đặng Ngọc Vượng rồi tự sát.