Vụ phá sòng bạc Hương 'nám' và 'Bé lớn': Hổ ngâm rượu hóa ra là... mèo

Liên quan đến vụ Công an Đồng Nai triệt phá sòng bạc của Hương “nám” và “Bé lớn”, chiều ngày 12.12, tin từ Công an Đồng Nai cho biết đã có kết quả giám định đối với 2 cá thể động vật hoang dã phát hiện tại nhà ông Nguyễn Phúc Thế (xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Theo đó, cá thể hổ ngâm trong bình rượu thực ra là mèo, do được tiêm hóc môn và tạo hình giống hổ nên nhìn vào dễ lầm tưởng.