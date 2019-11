Vụ phát hiện thi thể trong vườn cà phê ở Lâm Đồng: Đã bắt được nghi phạm

Tối 28.11, liên quan đến vụ phát hiện thi thể nạn nhân Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này vừa di lý một nghi phạm từ Tiền Giang về Lâm Đồng, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng. Danh tính nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ.

Theo thông tin ban đầu, giữa nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau khi bị bắt tại tỉnh Tiền Giang vào sáng 27.11, được di lý về Lâm Đồng vào chiều 28.11, nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại bà Giao, cướp xe máy cùng một số tài sản khác của nạn nhân.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.11, người dân thôn 6, xã Tân Thượng (H.Di Linh, Lâm Đồng) phát hiện một thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương trong vườn cà phê nên trình báo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân là bà Hoàng Thị Huỳnh Giao. Trước đó, ngày 12.11, bà Giao rời khỏi nhà và mất tích. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong vì nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng nghiệm trọng . Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.