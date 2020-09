Vụ phó chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn: Vì sao không khởi tố?

Đình chỉ phó chi cục trưởng hải quan say xỉn, tông xe rồi bỏ chạy

Theo Công an tỉnh Bình Phước, khoảng 16 giờ 25 phút ngày 26.6, ông Mai Như Vệ điều khiển xe ô tô BS 93A - 160.78 lưu thông trên đường ĐT.759 theo hướng từ H.Bù Đốp đi TX.Phước Long.

Quá trình điều tra, ông Vệ vẫn không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô BS 93A - 160.78 gây tai nạn ẢNH CẮT CLIP

Sau khi gây ra tai nạn, ông Vệ không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe về hướng TX.Phước Long. Sau khoảng 2,6 km, ông Vệ bị một số người phía sau đuổi theo chặn lại và báo công an.

Sau vụ tai nạn, chị Năm đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, quá trình điều tra đến nay, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô BS 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông. Nhưng theo các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đầy đủ căn cứ xác định ông Vệ chính là người điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường gây tai nạn.

Hành vi ông Vệ đã vi phạm khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ “người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ”.

Vụ tai nạn nêu trên đã gây tỷ lệ thương tích cho chị Năm 27%, tuy nhiên, ngày 30.6, chị Năm đã có đơn xin bãi nại.

Camera nhà dân ghi lại hình ảnh vụ tai nạn ẢNH CẮT CLIP

Ngày 4.8, cơ quan CSĐT Công an H.Bù Gia Mập đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn nêu trên khi xác định lỗi của ông Vệ chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngày 5.8, Viện KSND H.Bù Gia Mập cũng đã có thông báo thống nhất quyết định của Công an H.Bù Gia Mập.

Qua quá trình điều tra, Công an H.Bù Gia Mập đã xác định được một số vi phạm của ông Vệ như: Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn sử dụng tham gia giao thông.

Do mức phạt đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an H.Bù Gia Mập hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND H.Bù Gia Mập có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.