Phải báo cáo với UBKT Tỉnh ủy



Chiều qua 23.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Hồng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai, cho hay UBKT Tỉnh ủy chưa nhận được thông tin để phải xem xét ở góc độ kiểm tra.

Theo ông Hồng, ở góc độ cá nhân, việc ông Thường ngày trước sai phạm thì quá trình xử lý đã rõ, không có gì phải bàn cãi. Còn theo quan điểm phát triển, nếu người ta có quá trình phấn đấu tốt thì mình đánh giá, ghi nhận để cất nhắc, bổ nhiệm. Nhưng nếu đánh giá không đầy đủ, chính xác thì tập thể đánh giá phải chịu trách nhiệm.

Mặc dù việc của ông Thường thuộc thẩm quyền của cấp dưới, nhưng trong trường hợp này, Đảng ủy Công an tỉnh cũng phải có báo cáo với UBKT Tỉnh ủy đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên được dư luận quan tâm. Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho cấp ủy trong việc giáo dục, ngăn chặn suy thoái, đảm bảo sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Liên quan đến việc ông Thường ký giấy mời các tài xế có biểu hiện gây rối ở trạm thu phí lên làm việc, ông Hồng cho biết, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo, nếu đủ yếu tố vi phạm thì xem xét xử lý. "Theo tôi, thực sự anh Thường có mối liên hệ nào đó ở trạm thu phí như dư luận đồn đoán mà anh Thường ký giấy mời thì rất thiếu cân nhắc. Ở góc độ một cán bộ CSGT có kinh nghiệm trong công việc, theo tôi anh Thường không nên ký", ông Hồng nói.

Bất thường

Nhận xét về việc này, đại tá Hoàng Vũ An, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nói: “Ông Võ Đình Thường khi làm CSGT bị kỷ luật, điều chuyển sang công tác tại phòng khác chứ chưa phải ra khỏi ngành công an. Trong quá trình công tác, ông Thường được công nhận tiến bộ, được trở lại làm chiến sĩ bình thường nên việc bổ nhiệm lại là không sai. Theo quan điểm cá nhân tôi, ông Thường không nên trở lại phòng CSGT, lẽ ra phải bố trí ông Thường công tác tại phòng khác thì tốt hơn. Đã có sai phạm trong quá trình công tác tại phòng CSGT mà giờ lại về phòng này giữ chức vụ cao hơn thì không hay, rất nhạy cảm. Sai thì chả sai nhưng về tâm lý không hay lắm”.

Thiếu tướng Trần Đình Thu, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây nguyên, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Có thể trong quá trình công tác anh bị kỷ luật nhưng nhờ phấn đấu tốt, được tổ chức, lãnh đạo ghi nhận thì hoàn toàn có thể được phục chức hay đề bạt chức vụ khác. Đó là quy trình bình thường trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, đảng viên. Còn trường hợp ông Võ Đình Thường nếu từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT giờ lại được bổ nhiệm làm Phó phòng CSGT thì đó là chuyện tôi chưa hề nghe thấy và bất thường”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Trung Quốc cho biết, qua vụ việc này, được dư luận và báo chí quan tâm, với tư cách là đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp nội dung liên quan, quy trình bổ nhiệm của ông Thường cho Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai để làm rõ và giải đáp thắc mắc của dư luận.

Thanh Niên