Vụ 'rút súng thị uy ở Hóc Môn': Xác minh lời khai 'chỉ là súng nước'

Ngày 7.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường.