Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Đề nghị truy tố 4 bị can

Liên quan đến vụ sập tường làm 7 người chết , chiều 20.4, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long , xác nhận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị bị can gồm: Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành); Dương Thanh Phong (ngụ Long An, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long An và Trần Quan Trừ (ngụ Long An, kỹ sư). Cả 4 bị can này bị cáo buộc về tội “ vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.