Vụ sát hại người phụ nữ đơn thân ở Phan Rí Cửa: Nghi phạm nghiện cờ bạc

Rà soát hơn 200 người để tìm nghi phạm giết người ở Phan Rí Cửa

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Trưởng ban Chuyên án) Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết khi khám nghiệm hiện trường vụ sát hại một phụ nữ đơn thân ở TT.Phan Rí Cửa , trên người nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Lan (50 tuổi) có dấu vết nghi là do bị đánh và nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo phá án. Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án “bí số 112-R" để đấu tranh, do đại tá Phạm Thật làm trưởng ban.

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trưởng ban chuyên án thông tin với báo chí về vụ án Ảnh: Quế Hà

Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Phó ban chuyên án), Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Ban Chuyên án đã huy động lực lượng, bao gồm các trinh sát của Công an H.Tuy Phong, để rà soát hơn 200 người ở địa phương và các mối quan hệ của nạn nhân. Lực lượng công an cũng truy các tiệm cầm đồ, trích xuất các camera an ninh trong khu vực xung quanh nhà nạn nhân. Qua rà soát, cơ quan điều tra chú ý đến Lê Thị Chanh (48 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), một người không nghề nghiệp, từng nhiều lần đến nhà nạn nhân và có mối quan hệ tình cảm thân thiết với cậu ruột của nạn nhân.

Nghi phạm Lê Thị Chanh Ảnh: Công an Bình Thuận cung cấp

Cố tình tạo chứng cứ ngoại phạm

Qua điều tra ban đầu từ thông tin mà người nhà nạn nhân cung cấp, Lê Thị Chanh đến Phan Rí Cửa ở chung với cậu nạn nhân. Tuy nhiên, trước khi vụ án xảy ra hai ngày, Chanh có thông báo cho cậu nạn nhân biết là mình về quê để chăm sóc mẹ già.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đêm xảy ra vụ án, Lê Thị Chanh vẫn đang cư trú tại TT.Phan Rí Cửa. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Chanh nhanh chân vào TP.HCM để lẩn trốn.

Trung tá Nguyễn Văn Hồ kể quá trình vào TP.HCM bắt nghi phạm Lê Thị Chanh Ảnh: Quế Hà

Ban Chuyên án thành lập một tổ công tác đặc biệt do trung tá Nguyễn Văn Hồ, Phó phòng PC02, Phó ban chuyên án, vào TP.HCM truy tìm Lê Thị Chanh.

Trung tá Nguyễn Văn Hồ cho biết khi vào TP.HCM, rà soát nơi nghi phạm ở thì cảnh sát khu vực cho biết người này chỉ lưu trú từ năm 2018, đến nay không đăng ký tạm trú, không biết đã đi đâu.

Vụ án tưởng chừng như vào ngõ cụt thì có tin một người bạn của nghi phạm đang sống ở một nhà trọ thuộc Q.Bình Thạnh. Tìm tại nhà trọ này, công an phát hiện có một dấu chân, trùng với dấu chân công an tìm được tại nhà nạn nhân. Tuy nhiên, người này đã đưa nghi phạm sang xã Vĩnh Lộc B, H.Nhà Bè để trốn sự truy tìm của công an.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Toản (phải) thưởng "nóng" cho Ban chuyên án 112-R Ảnh: Quế Hà