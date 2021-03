Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bạc Liêu: Thêm một nạn nhân tử vong

Khi đến đoạn đường trên, xe tải va chạm phía sau ô tô 16 chỗ BS 94B - 000.55, do anh Trần Văn Chinh (27 tuổi, ở ấp Mỹ Một, xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long) điều khiển, đang dừng bên lề đường bên phải theo hướng Bạc Liêu đi Cà Mau.

Theo Công an H.Phước Long, Bạc Liêu sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Linh đến công an trình diện. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn , test nhanh chất ma túy bằng phương pháp hóa học nhưng không phát hiện vi phạm. Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.