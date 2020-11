Vụ 'thi thể trong căn nhà hoang': Nghi can chết trong tư thế treo cổ

Theo nguồn tin, sau khi thi thể nạn nhân T.H.D (38 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước) được phát hiện, lực lượng công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng nghi can, sau đó xác định N.V.M (55 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Phú Tân, Cà Mau) là nghi can số 1, nên tiến hành truy tìm. Đến trưa ngày 16.11, cơ quan công an phát hiện ông N.V.M đã chết trong tư thế treo cổ.

Được biết ông N.V.M đã có vợ, nhưng khoảng 3 năm nay sống chung với nạn nhân T.H.D như vợ chồng, có 1 người con chung.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 15.11, một số người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy trong căn nhà bỏ hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (Cái Nước).

Cơ quan công an sau đó xác định nạn nhân là chị T.H.D. Chị D được gia đình trình báo mất tích trước đó 4 ngày.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn nhà hoang nói trên.