Vụ Thủ Thiêm, đường dây xăng giả làm nóng nghị trường

Kỳ họp HĐND ở các tỉnh thành nóng lên với những vấn đề bức xúc thời gian qua như giải quyết các sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng , tội phạm trốn truy nã của Trung Quốc sang Đà Nẵng tổ chức đánh bạc...

Khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Ngày 11.7, tân Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ điều hành khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa IX. Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1037/KL-TTTP ngày 26.6.2019 của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm ; xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước; chỉ đạo UBND Q.2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,3 ha P.Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Thủ Thiêm về chính sách hỗ trợ.

Một số căn nhà còn sót lại trong khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương

Đồng thời, ông Nhân nhấn mạnh, sớm hoàn chỉnh phương án chính sách hỗ trợ, tái định cư để UBND TP trình HĐND TP trong tháng 7.2019. UBND TP giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố của P.Bình An, P.An Khánh và P.Bình Khánh theo quy định của pháp luật.

tin liên quan Hoàn chỉnh chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân Thủ Thiêm Tại phiên thảo luận tổ chiều cùng ngày, đại biểu (ĐB) Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị HĐND TP phải nhập cuộc, cùng tham gia giải quyết Thủ Thiêm. “Tôi mong muốn TP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và mở rộng thành phần là các ĐB HĐND TP để thông tin rõ ràng về những vấn đề Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. Các ĐB HĐND TP cũng cần được tạo điều kiện tiếp cận kết luận này một cách đầy đủ nhất. Bởi các ĐB phải có trách nhiệm giám sát các chính sách liên quan, trong khi đó, Thủ Thiêm hiện nay đang là vấn đề nóng của TP”, ĐB Khuê nhấn mạnh. Tại phiên thảo luận tổ chiều cùng ngày, đại biểu (ĐB) Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị HĐND TP phải nhập cuộc, cùng tham gia giải quyết Thủ Thiêm. “Tôi mong muốn TP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và mở rộng thành phần là các ĐB HĐND TP để thông tin rõ ràng về những vấn đề Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. Các ĐB HĐND TP cũng cần được tạo điều kiện tiếp cận kết luận này một cách đầy đủ nhất. Bởi các ĐB phải có trách nhiệm giám sát các chính sách liên quan, trong khi đó, Thủ Thiêm hiện nay đang là vấn đề nóng của TP”, ĐB Khuê nhấn mạnh.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND TP) cũng đề nghị cần công khai lộ trình thực hiện kết luận thanh tra Thủ Thiêm. Bà Tâm cho rằng việc gì Thanh tra Chính phủ đã khẳng định là sai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân thì xử lý trước. Những việc khác, như xử lý cán bộ sai phạm cũng rất cần nhưng trước mắt là giải quyết quyền lợi cho người dân vì khu vực nhà tạm cư của người dân Thủ Thiêm đến nay đã xuống cấp quá nhiều.

Công an điều tra xăng giả 30 ngày ngành công thương mới biết!

Chiều 11.7, kỳ họp thứ 13 HĐND TP.Cần Thơ khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021, diễn ra với phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến vụ sản xuất kinh doanh xăng giả của đại gia Trịnh Sướng. Chất vấn ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, đại biểu (ĐB) Nguyễn Phương Thủy hỏi: “Vụ sản xuất xăng giả của Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng) ở Sóc Trăng, qua thông tin thì trên địa bàn Cần Thơ có phân phối xăng của doanh nghiệp (DN) này. Với trách nhiệm của ngành, ông đã tham mưu cho TP trong việc rà soát các điểm kinh doanh xăng, dầu như thế nào? Kết quả rà soát ra sao?”.

Ông Toại cho biết, đây là trường hợp có ảnh hưởng đến Cần Thơ. “Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông vào làm việc với Sở Công thương Cần Thơ để nắm tình hình hoạt động của DN này trên địa bàn TP và chúng tôi đã cung cấp. Còn về chất lượng và kết quả cuối cùng thì Bộ Công an đang trong thời gian điều tra làm rõ. Chúng tôi chưa xác định tình trạng vi phạm và số lượng vi phạm như thế nào vì ngành công thương không có quyền đi điều tra. Chúng tôi chỉ cung cấp số liệu cho công an. Sau khi công an làm xong thì sẽ có công bố trên thông tin đại chúng về vi phạm của DN này”, ông Toại trả lời. Cũng theo ông Toại, trên địa bàn Cần Thơ, DN của Trịnh Sướng có một tổng kho chứa hàng hóa và cung cấp cho 27 đại lý bán xăng, dầu trên địa bàn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ trả lời, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho rằng việc kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng có kho tại Cần Thơ, việc của công an thì công an làm nhưng địa bàn thì ngành công thương cần kiểm tra, có biện pháp xử lý và cung cấp thông tin cho người dân biết để người dân không bị thiệt. Ông Toại nói thêm, sau khi ngành nắm được thông tin thì phía Công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra trên 30 ngày. Hiện các kho xăng dầu này đã bán hết ra thị trường, hoặc không còn lưu hành trong kho nữa, do đó cũng khó lấy mẫu, kiểm tra và xử phạt được.

Chiều 11.7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 9, thông tin về việc cán bộ Sở Y tế Cà Mau chiếm dụng tiền học phí, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết mới chỉ thu hồi được hơn 400 triệu/12 tỉ đồng. Số tiền nợ học phí của sinh viên học tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là do tiêu cực vi phạm của kế toán và thủ quỹ của Sở Y tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, 2 cán bộ này đã chiếm đoạt số tiền 12 tỉ đồng. Sau khi phát hiện đã tích cực thu hồi nhưng mới được 400 triệu đồng, số còn lại 2 người này sử dụng vào việc riêng đến nay không còn tiền để thu. Gia Bách