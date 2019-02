Vụ vận chuyển 294 kg ma túy từ Lào vào VN: Mật phục trong rừng, 'cất vó' cá lớn

Khen thưởng các cá nhân, tập thể phá án

Chiều 18.2, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về VN qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cả 2 chuyên án trên chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 15 - 17.2, do C04 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp triệt phá. Trong đó, chuyên án mang bí số 218LP đã thu giữ được lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh với 294 kg. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, 100 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho Hải quan Hà Tĩnh, lực lượng tham gia đánh án của Bộ Công an 50 triệu đồng; trao bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 chuyên án.