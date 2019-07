Vụ xác chết trong vườn nhà: Nam thanh niên tự gây tai nạn

Chiều 13.7, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên trong nhà dân ở thôn An Thọ (xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) là do nạn nhân điều khiển phương tiện xe máy rồi tự gây tai nạn