Vụ xác thai nhi ở nhà máy rác: 9 hủ sành phát hiện là xương người

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời thông tin báo chí liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) về việc từ khi nhà máy đi vào hoạt động (năm 2012) đến nay đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi lẫn trong rác thải.

tin liên quan Cơ quan điều tra vào cuộc vụ '300 xác thai nhi ở nhà máy rác' Theo kết quả điều tra, việc công nhân Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau phát hiện bào thai lẫn theo rác thải vào nhà máy là có thật. Tuy nhiên, chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng, thời gian xảy ra và nguồn gốc thai nhi.

Qua làm việc, Công ty Công Lý đã cung cấp 83 phiếu chi tiền mua đồ tẩm liệm với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng (từ ngày 12.8.2013 - 25.2.2019 - PV).

Vào ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khai quật và khám nghiệm khu vực chôn 9 hủ sành do tổ công tác của UBND TP.Cà Mau phát hiện vào ngày 26.4. Sau đó, gửi mẫu vật giám định tại Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết luận giám định cho biết, mẫu giám định là xương người, tuổi xương ở giai đoạn bào thai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng thông tin, thời gian tới đơn vị này sẽ phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân tỉnh và các ngành chức năng xử lý tin báo theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty Công Lý có tờ trình UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi, đồng thời kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Theo nội dung tờ trình, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau phát hiện hơn 300 xác thai nhi khi xử lý rác thải từ khi đi vào hoạt động đến nay. Công ty Công Lý cho biết nhà máy đã phải thực hiện chôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy, đến nay quỹ đất đầy, không còn chỗ chôn cất; mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí.