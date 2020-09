Vừa ra tù, 'mang' 9 tiền án tiền sự đi cướp giật tài sản nữ du khách

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, hiện nay, thậm chí vài thập kỷ tới, điện than vẫn cần thiết, chưa thể giảm được, bỏ điện than sẽ ảnh hưởng tới an ninh năng lượng.