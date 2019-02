Xả trạm thu phí, cầu Rạch Miễu vẫn 'thất thủ' vào tối mùng 4 Tết

Cùng với việc biểu dương lực lương khám phá vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Sáng 8.2, phà An Hòa (nối H.Chợ Mới - TP.Long Xuyên, An Giang) thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang quản lý, kẹt liên tục phía bờ TP.Long Xuyên do lượng xe các loại qua phà tăng cao so với ngày thường.