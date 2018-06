Xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Chiều 10.6, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an H.Cần Giuộc (Long An), cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, H.Cần Giuộc) về tội dâm ô trẻ em.