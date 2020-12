Xác định được người vứt 83 con lợn nghi mắc bệnh giữa 'biên giới' Nghệ An - Thanh Hóa

Ngày 7.12, thông tin từ Phòng NN - PTNT H.Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương đã xác định được người chở lợn nghi bị nhiễm dịch bệnh đổ bên đường . Hiện, Công an H.Như Xuân đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo đó, ngày 6.12, Công an xã Xuân Bình và Công an H.Như Xuân đã xác định được người đổ trộm lợn nghi bị nhiễm dịch bệnh là ông L.V.N (51 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Do nghi lợn bị nhiễm dịch bệnh nên ông N. chở lợn đi vứt bỏ

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ông N. khai nhận đầu tháng 12 có mua gần 100 con lợn (trọng lượng 20 - 30 kg/con) từ tỉnh Phú Thọ đưa về gia trại của gia đình nuôi.

Tuy nhiên, được vài hôm, nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm dịch bệnh, lăn ra chết, nên rạng sáng 3.12, ông N. dùng xe tải biển số 36C-146.74 chở 83 con lợn từ nhà (xã Phú Sơn, TX.Nghi Sơn) sang khu vực thôn 13 xã Xuân Bình (H.Như Xuân) đổ trộm bên đường, sau đó lái xe tải về nhà.

Sáng 3.12, người dân xã Xuân Bình phát hiện đàn lợn vô chủ nên báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Do đây là khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Bình (H.Như Xuân, Thanh Hóa) và xã Nghĩa Lạc (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), nên chính quyền cùng lực lượng thú y của 2 xã đã cùng đến hiện trường xử lý số lợn vô chủ theo quy định

Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 83 con lợn (trong 83 con lợn có 5 con đã chết, 78 con còn lại đang sống) theo quy định về lợn vô chủ, có triệu chứng nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, do thời điểm này cả Thanh Hóa và Nghệ An đều đang có dịch tả lợn châu Phi