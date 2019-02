Xác định nghi phạm đặt mìn gây nổ nhà dân

Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại nhà ông Nguyễn Huy Liên (60 tuổi, ngụ thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) hôm 9.2.

Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp danh tính nghi phạm.

Thông tin ban đầu xác định khoảng 2 giờ ngày 9.2, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Liên. Thời điểm này, trong nhà có 5 người, gồm ông Liên và con, cháu của ông đang ngủ. Nhiều người chạy sang nhà thì phát hiện trên tầng 2, ông Liên và 2 cháu nội bị ngất do sức ép của vụ nổ , nên đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Con trai và con dâu ông Liên ngủ dưới tầng 1 nên không bị thương.

Vụ nổ đã làm thủng sàn tầng 2, các cánh cửa và đồ dùng ở tầng 2 cũng bị hư hỏng.

Đến ngày 18.2, cơ quan chức năng xác định đây là vụ nổ mìn do kẻ xấu đặt trước hiên tầng 2 ngôi nhà. Từ khi xảy ra vụ nổ đến nay, lực lượng công an đã túc trực 24/24 giờ tại gia đình ông Liên để bảo vệ hiện trường, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình ông.