Xác định nghi phạm vụ nổ súng tại Hải Phòng do nợ tiền cá độ bóng đá

Ngày 8.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã thông báo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quý Dương (20 tuổi, ngụ số 55D/182 đường Đà Nẵng , Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Vương Văn Hào (20 tuổi, ngụ 24/97/96 đường chợ Hàng, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Trước đó vào ngày, 19.4, Trần Quý Dương và Vương Văn Hào cùng đồng bọn đã nổ súng bắn vào nhà số 2/32 Chợ Đôn (P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) làm hư hỏng tài sản giá trị hơn 9,4 triệu đồng.

Do chưa bắt được các đối tượng, Công an TP.Hải Phòng đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành lệnh này. Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về Trần Quý Dương và Vương Văn Hào thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) hoặc liên hệ với điều tra viên Vũ Hữu Hiệu qua số điện thoại 0983840113.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ 10 ngày 19.4, người dân ở phố Chợ Đôn (P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) nghe một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một số người thấy cửa kính nhà số 2/32 phố Chợ Đôn vỡ vụn.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi vụ nổ xảy ra, họ nhìn thấy một số người đàn ông đi ô tô tiếp cận nhà số 2/32 phố Chợ Đôn. Một người trong số này đã cầm súng bắn vào cửa kính nhà số 2/32.

Sau khi gây ra sự việc, các đối tượng chạy ô tô về hướng ngã tư Thiên Lôi - Nguyễn Văn Linh (Q.Lê Chân).

Theo Công an Q.Lê Chân, thời điểm xảy ra vụ nổ súng, trong nhà số 2/32 có anh Trần Minh Quyền (20 tuổi, chủ nhà) cùng vợ và con. Rất may, vụ nổ súng không làm ai bị thương.

Công an TP.Hải Phòng cho biết, nguyên nhân vụ nổ súng là do người trong nhà 2/32 Chợ Đôn nợ tiền cá độ bóng đá.