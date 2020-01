Xác minh clip 'trưởng công an xã rút súng đòi bắn người dân'

Ngày 2.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng công an H.Tánh Linh ( Bình Thuận ) cho biết công an huyện này đã cử tổ công tác tiến hành xác minh thông tin một trưởng công an xã có hành vi rút súng đe dọa người dân.