Xâm nhập 'thủ phủ' cát lậu ở Bình Thuận: Họp khẩn để xử lý

“Cát tặc” tấn công, trả thù lãnh đạo xã Thực trạng “cát tặc” lộng hành khắp H.Đức Linh có quy mô lẫn tính chất manh động. Điển hình như sự việc nhóm khai thác cát trái phép tại khu vực suối Đục, thuộc địa bàn xã Trà Tân (H.Đức Linh) tấn công, chống trả gây thương tích đối với chủ tịch xã. Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 ngày 21.9, nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm khai thác cát tại suối Đục, ông Đỗ Đức Anh, Chủ tịch xã Trà Tân, cùng lực lượng công an địa phương lập tức đến hiện trường và bắt quả tang nhóm này. Khi ông Đức Anh cùng ông Đào Quốc Hoàn, Phó trưởng công an xã Trà Tân, đến trước đầu xe ben yêu cầu tài xế tắt máy xuống làm việc, nhưng người này không chấp hành, đổ cát và chạy xe khỏi hiện trường. Công an xã bắn chỉ thiên, yêu cầu tài xế xuống xe làm việc thì anh ta liều lĩnh tăng ga, tông thẳng xe vào lực lượng chức năng. Vụ việc khiến ông Đức Anh bị nứt xương chân, ông Hoàn bị xây xát nhẹ. Không chỉ ở Trà Tân, gia đình ông Lê Mộng Rin, Chủ tịch UBND xã Đông Hà, cũng bị “cát tặc” trả thù. Ông Rin cho biết những năm trước do thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng làm mạnh tay thì có người lạ liên tục vào vườn tiêu của gia đình ông chặt phá.