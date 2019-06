Xăng giả có thể gây cháy xe?: Bắt quả tang nhiều vụ pha chế tại TP.HCM

Cụ thể, từ việc phát hiện 3 cây xăng trên địa bàn mua bán xăng giả , Công an tỉnh Đắk Nông vào cuộc điều tra. Ngày 14.3.2019, Công an tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; đồng thời thu tang vật 107.000 lít dung môi; 13.200 lít xăng giả thành phẩm cùng một lượng chất tạo màu để pha xăng…

Sau nhiều tháng mật phục, từ ngày 28.5 đến 2.6.2019, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả tại 6 địa điểm ở TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Công an bắt quả tang 4 nhóm do Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng), Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng), Nguyễn Ngọc Quan (Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang) và Nguyễn Thị Thu Hòa (Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn) cầm đầu đang có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả.

Pha chế tại các thành phố lớn

Lúc 14 giờ 50 ngày 28.5, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Tân, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Lê Minh Hưng đang pha trộn dung môi để tạo thành xăng RON 95 giả trên ô tô BS 51C - 481.55 tại kho của Đinh Chí Dũng ở 804/6 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9. Các nghi can khai việc pha chế xăng giả theo chỉ đạo của Đinh Chí Dũng. Công an thu giữ 2 xe bồn, 2 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo, khoảng 147.000 lít dung môi đã pha xăng với chất tạo màu và kích RON, 250.000 lít dung dịch dạng lỏng...

Cùng thời điểm, tại kho xăng khác của Dũng ở số 182/99 ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, công an khám xét, bắt giữ Lê Xướng Anh và Lê Văn Tâm có hành vi pha chế xăng giả A95. Cùng thời điểm, tại kho xăng khác của Dũng ở số 182/99 ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, công an khám xét, bắt giữ Lê Xướng Anh và Lê Văn Tâm có hành vi pha chế xăng giả A95.

Sáng 29.5, tại tổ 16, ấp 4, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM, công an bắt quả tang Lê Châu Phước Hưng, Nguyễn Minh Quân và Đường Hoàng Duy đang pha dung môi, chất tạo màu làm giả xăng RON 95 trên các ô tô BS 62C - 101.05; 51C - 134.89 theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quan. Công an thu giữ 2 xe bồn, 3 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo, nhiều chất màu xanh, màu vàng dạng bột và dạng lỏng, khoảng 11.000 lít dung môi đã pha xăng, chất tạo màu, kích RON, khoảng 100.000 lít dung môi chưa pha trộn.

Đến tối 30.5, công an bắt quả tang trên tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm 420 m3 toluene, MTBE đã pha trộn với 180 m3 xăng lên bể chứa xăng A95 (có sẵn 900 m3 xăng kém chất lượng) của kho xăng Ressol tại khu vực Thới Ngươn B, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol, bắt giữ Trương Văn Thuận (thuyền trưởng), Ngô Dương Anh Tuấn (quản lý kho Ressol), Trần Văn Phước (nhân viên kho Ressol)…

Theo cơ quan điều tra, từ 1.1.2017 đến nay, số tiền mà các đối tượng sản xuất xăng giả bỏ ra khoảng 3.000 tỉ đồng để mua dung môi; trung bình mỗi tháng các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 6 triệu lít xăng giả