Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

Sáng 15.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an năm 2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018. Nhân dịp này, Bộ Công an cũng sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân.



Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy chính là xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn và lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Cho rằng sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân cần xác định rõ, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, từ đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân.

Toàn ngành cần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm; đồng thời phải chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng ngay chính trong nội bộ ngành.