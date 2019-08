Xe buýt lấn làn gây tai nạn giao thông, 2 người thương vong

Sáng 11.8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân Lê Minh Khôi (15 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), nạn nhân bị thương trong vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy trên cầu Niệm xảy ra trước đó đã không qua khỏi.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng), lúc 14 giờ 50 ngày 10.8, tại khu vực cầu Niệm xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt biển số 15B - 033.11 chạy tuyến Cầu Rào - Nomura - Dụ Nghĩa, do ông Phạm Thanh Hải (50 tuổi, ngụ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) điều khiển và xe máy biển số 15AA - 122.83.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương, trong đó nạn nhân Lê Minh Khôi bị đa chấn thương, dập ổ bụng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe buýt đi ẩu, lấn sang làn đối diện và đâm trực diện vào xe máy. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe buýt rời khỏi hiện trường. Hồ sơ vụ tai nạn đã được bàn giao cho Công an quận Lê Chân điều tra, xử lý.