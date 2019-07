Xe chở công nhân bị lật ở Nghệ An, 21 người nhập viện

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra sáng nay, 9.7, tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6 giờ 30, xe khách mang biển số Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Khắc Nam (50 tuổi, ngụ thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển, chở hơn 20 công nhân từ xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) đến nhà máy may mặc đóng ở xã Nam Giang (huyện Nam Đàn) làm việc.

Khi xe chạy đến địa bàn xã Nam Cường thì bất ngờ đâm phải cọc tiêu bên đường rồi lật nghiêng xuống ruộng

Các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An ẢNH K.HOAN

Chứng kiến vụ việc và nghe các công nhân kêu cứu, người đi đường đã đập vỡ kính xe, đưa những người gặp nạn ra ngoài. Sau đó, xe cứu thương được gọi đến đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận 21 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nêu trên được đưa đến cấp cứu. Các bệnh nhân đều là nữ, tuổi đời từ 25 - 40.

Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng cho thấy, các bệnh nhân chủ yếu chấn thương phần mềm, trong số đó, có 1 công nhân đang mang thai 3 tháng bị bóc tách và 1 công nhân khác bị chấn thương cột sống cổ, hiện đang được theo dõi sát sao để điều trị.

Hầu hết các công nhân bị chấn thương phẩn mềm ẢNH K.HOAN

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện chiếc xe bị nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường.