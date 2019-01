Xe chở đoàn sinh viên rơi xuống đèo Hải Vân, 1 người chết

Khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, tài xế Trương Anh Minh (49 tuổi, trú P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe khách 51B-229.30 chở 21 sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang, chạy hướng từ TP.Đà Nẵng đi Thừa Thiên-Huế. Khi đến Km 898+200, thuộc đèo Hải Vân (địa phận TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì húc văng hàng chục mét taluy đường, rơi xuống vực khoảng 30 m. Vụ tai nạn khiến sinh viên Vũ Thị Thảo (21 tuổi, trú Kiên Giang) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng huy động phương tiện và lực lượng để cứu hộ cứu nạn. Lái xe Minh khai khi xe đang đổ dốc thì bị mất phanh. Tài xế cho xe kè vào sườn núi nhưng không được, sau đó đánh lái qua phải tránh xe ngược chiều thì tông mạnh vào taluy và rơi xuống vực. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách được đưa lên mặt đường phục vụ điều tra.

Nối cánh tay đứt lìa cho nạn nhân

Xe đi đèo vì hầm đóng cửa làm vệ sinh? Theo anh Lê Văn Ngẫu (28 tuổi, nạn nhân vụ lật xe), chuyến xe bị nạn trên đèo Hải Vân là do vào giờ trưa hầm Hải Vân đóng cửa để thi công. Chiếc xe khách theo đó đã không đi qua hầm mà lên đèo. Được biết, hầm Hải Vân đóng cửa 30 phút mỗi ngày để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân, trong khung giờ từ 13 giờ 15 - 13 giờ 45. Hoàng Sơn TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đến tối 8.1 Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 11 nạn nhân vụ tai nạn, trong đó ngoài trường hợp tử vong, có 3 trường hợp phải phẫu thuật, các ca còn lại bị chấn thương phần mềm, đa chấn thương, gãy tay, chân. Những ca chấn thương sọ não, chấn thương cổ, đầu đều được phẫu thuật kịp thời theo dõi điều trị tích cực. Ngay khi tiếp nhận nạn nhân Ngô Thị Su Sal (20 tuổi, Kiên Giang), người bị đứt lìa cánh tay trái, ê kíp bác sĩ đã hội chẩn và thực hiện phẫu thuật liên tục suốt gần 4 giờ đồng hồ mới có thể nối ghép được cánh tay bị đứt. Các bác sĩ cho hay phần đứt lìa bị dập nát nhiều vị trí nên quá trình ghép nối khá khó khăn.

Tối 8.1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ lật xe trên đèo Hải Vân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó làm việc nhanh với tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết ngay sau tai nạn, công an đã xét nghiệm nhanh với lái xe, kết quả âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Công an cũng đã thu thập các dấu vết tại hiện trường và lấy lời khai của những nhân chứng. “Chúng tôi đang xác định lời khai, trích xuất hộp đen cùng các dấu vết khác để xác định lỗi của lái xe thế nào”, thượng tá Tuấn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp với Công ty Đèo Cả hoàn thành xử lý các điểm đen trên đèo Hải Vân như: bổ sung các đường, hốc tránh nạn; những đoạn cong nguy hiểm phải có hộ lan mềm, hộ lan 2 tầng. Về nguyên nhân tai nạn, ông Thể đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế khẩn trương xem xét có kết luận cuối cùng...

Sớm đưa người thân sinh viên bị nạn ra Đà Nẵng chăm lo

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Chiều 8.1, ông Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang, cho biết sau khi hay tin đoàn sinh viên bị tai nạn, ban giám hiệu đã họp khẩn bàn phương án giúp phụ huynh sinh viên gặp nạn sớm có mặt để cùng chăm lo. Nhà trường đã thông báo nhanh đến 9 gia đình phụ huynh các sinh viên bị nạn nặng nhất. Liền đó, cuộc họp nhanh giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với các phụ huynh thống nhất 21 giờ cùng ngày sẽ di chuyển bằng ô tô lên TP.HCM, đến 6 giờ ngày 9.1 sẽ cùng lên máy bay ra Đà Nẵng...

Ông Quân cho biết thêm, theo kế hoạch thực tập thực tế của nhà trường, có tổng số 55 sinh viên năm 3 lớp quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và 2 giảng viên, chia làm 2 xe cùng đi theo lịch trình 8 ngày đêm, xuất phát ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 13.1. Lịch trình xuất phát từ TP.Rạch Giá đi các tỉnh Bình Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Phan Thiết, thế nhưng mới đi đến ngày thứ 4 thì gặp nạn. Xe gặp tai nạn có 20 sinh viên và 1 giảng viên; trong đó 9 người bị nặng, bao gồm 1 sinh viên đã tử vong.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn công tác tức tốc ra Đà Nẵng để phối hợp giải quyết vụ việc; mời thân nhân của tất cả sinh viên gặp nạn cùng đi. Toàn bộ chi phí đi lại, thăm hỏi sẽ do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Trong khi đó, ngay khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ và Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đến thăm và động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Mỗi địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị thương; 5 triệu đồng cho trường hợp tử vong. Tối 8.1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng hỗ trợ số tiền tương tự cho các nạn nhân.