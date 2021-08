Xe chở người cách ly trở về bốc cháy, 12 người thoát nạn

Vụ cháy xe ô tô xảy ra vào 16 giờ 45 phút chiều nay, 23.8, trên tuyến quốc lộ 15, thuộc H.Đô Lương, Nghệ An.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An cho biết, thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số Nghệ An đang chở 11 người ngụ ở H.Tân Kỳ (Nghệ An) trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung tại ký túc xá Trường ĐH Vinh (cơ sở 2, ở H.Nghi Lộc, Nghệ An).

Khi xe đang chạy trên quốc lộ 15, thuộc địa bàn xã Giang Sơn (H.Đô Lương) thì bất ngờ bốc cháy . Phát hiện xe cháy, tài xế đã kịp dừng xe và hô hoán để 11 người trên xe kịp mở cửa xe thoát xuống an toàn trước khi đám cháy bùng lên.

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa , cứu hộ cứu nạn đã đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Vụ cháy đã được dập tắt, tuy nhiên, chiếc xe đã bị hư hỏng nặng nề.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.