Xe container bốc cháy, suýt lao xuống vực

Sáng 30.5, trên QL9 đoạn qua xã Đakrông (H.Đakrông, Quảng Trị), xe đầu kéo BS 43C-050.90 kéo theo rơ moóc BS 43R-012.02 lưu thông hướng Đông Hà - Lao Bảo bất ngờ tông sập hàng rào hộ lan, lật nghiêng ngay mép vực sâu rồi bốc cháy dữ dội do chở dăm gỗ (ảnh).



Lái xe Nguyễn Hoàng Minh (35 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) may mắn kịp thoát ra ngoài. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an H.Đakrông đã phối hợp xử lý, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt, lưu thông trên tuyến đường trở lại bình thường.