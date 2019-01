Xe container tông hàng chục xe máy chờ đèn đỏ, 4 người chết: Tài xế trình diện

Tối 2.1, UBND tỉnh Long An cùng Bộ GTVT tổ chức họp khẩn liên quan đến vụ tai nạn xe container tông hàng loạt người đi xe máy tại ngã tư xã Bình Nhựt (H.Bến Lức, tỉnh Long An).

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, khoảng 15 giờ 20 ngày 2.1.2019, xe container BS 62C-043.48 kéo theo rơ moóc BS 62R-001.08 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ H.Bến Lức) điều khiển.

Xe container này chạy hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM đến ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã va chạm với 21 xe máy đang chờ đèn đỏ.

Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, và 1 người chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người bị thương nặng) tại Bệnh viện đa khoa Bến Lức. Ngoài ra các ca bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ Thạnh Hóa, Long An); Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ Tân Hưng, Long An) và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. Nạn nhân Trần Quốc Duy (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Cũng theo ông Tuấn, tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29.9.2015 và có giá trị đến ngày 6.10.2020.

Xe đầu kéo và rơ moóc được đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D (H.Bến Lức, Long An) vào ngày 30.3.2018 và có giá trị đến ngày 29.3.2019; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thạnh Đức.

Sở GTVT Long An cấp phù hiệu số CTN125 ngày 7.10.2016 và có giá trị đến ngày 27.9.2023. Đến 22 giờ 45 ngày 2.1, tài xế Hiếu đã ra trình diện ở Công an H.Bến Lức.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thiết bị giám sát hành trình hoạt động bình thường; tốc độ trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình giao động từ 54 km/giờ xuống còn 45km/giờ.

Theo Công an tỉnh Long An, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Về thẩm quyền khởi tố vụ án này thuộc chức năng của cấp huyện, tuy nhiên vì tính chất nghiêm trọng Cơ quan CSĐT của tỉnh sẽ khởi tố vụ án sau khi có đầy đủ thông tin.

Tại buổi họp, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, trách nhiệm không chỉ của tài xế mà phải xem xét trách nhiệm liên đới của doanh nghiệp.