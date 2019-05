Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn, 1 người chết

Đến 16 giờ 10 phút ngày 31.5, Đội tuần tra, kiểm soát số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an H.Phú Lộc và các lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọn g xảy ra trên tuyến QL1A giữ xe đầu kéo với 2 xe máy và 1 ô tô làm một phụ nữ tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại Km 848 + 150 QL 1A, thuộc địa bàn xã Lộc Sơn, H.Phú Lộc.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BS 43C -176.66 kéo theo rơ móc BS 76R - 000.12 do tài xế Đặng Văn Lài (56 tuổi, trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với 2 xe máy lưu thông cùng chiều phía trước gồm xe máy BS 75E1 - 177.33 do Trương Thành Thi (27 tuổi, trú xã Quảng Công, H.Qảng Điền) điều khiển, chở theo em gái là Trương Thị Hương (25 tuổi, trú tại xã Lộc Điền) và con gái chị Hương là Bùi Quỳnh Anh (3 tuổi); và xe máy BS 75D1 - 254.89 do chị Lê Thị Thu (47 tuổi, trú tại An Chữ, TX. Hương Trà) điều khiển.

Vụ tai nạn làm chị Lê Thị Thu tử vong tại chỗ, anh Trương Thành Thi và chị Trương Thị Hương bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cháu Bùi Quỳnh Anh may mắn bị xây sát nhẹ.

Xe máy bị thiêu rụi. Phần đầu xe đầu kéo bị cháy được được dập tắt

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô BS 75K - 2927 do anh Lê Văn Thống (31 tuổi, trú tại xã Thượng Long, H.Nam Đông) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Sau khi va chạm với ô tô, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Vụ cháy cũng thiêu rụi xe máy BS 75D1 - 254.89 của chị Lê Thị Thu, còn xe đầu kéo bị cháy phần đầu.