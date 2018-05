Xe đầu kéo đâm vào mũi tàu trên QL1, tài xế văng khỏi xe bất tỉnh

Khoảng 4 giờ ngày 6.5, xe đầu kéo BS 51C - 550.05 do tài xế Nguyễn Văn Thái (38 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển kéo theo rơ moóc BS 51R - 033.15 lưu thông trên QL1, hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn Km 1942+740 thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An), xe đầu kéo bất ngờ đâm thẳng vào mũi tàu Cầu Voi, tông nát dải phân cách cứng . Sau đó, xe tiếp tục lao lên lan can bảo vệ thành cầu làm văng toàn bộ biển báo, hành lang bảo vệ cầu.

Tai nạn làm tài xế văng khỏi cabin, rơi xuống đường bất tỉnh, đầu xe nát vụn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An đã có mặt, phối hợp Công an H.Thủ Thừa nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Đến 8 giờ cùng ngày, giao thông khu vực này mới được thông thoáng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế chạy tốc độ nhanh, không quan sát kỹ làn đường.