Xe đầu kéo húc đổ lan can lao xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay, 21.1, khi lưu thông qua cầu An Tảo trên quốc lộ 38B (thuộc địa phận phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) theo hướng đi chợ Gạo (Hưng Yên), xe đầu kéo mang biển số 29C - 151.51 kéo theo rơ moóc bất ngờ mất lái, tông đổ khoảng 4 m lan can cầu rồi cắm thẳng đầu xuống sông Điện Biên.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe nằm dưới sông, phần đuôi xe vẫn mắc trên cầu An Tảo, hư hỏng nặng. Tài xế nhanh chóng thoát khỏi ca bin nên chỉ bị thương nhẹ.

Ảnh Nguyễn Công Phần đầu xe đầu kéo nằm gọn dưới sông, hư hỏng nặng

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường An Tảo đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường An Tảo (thành phố Hưng Yên), cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm, nhiều khả năng do tài xế buồn ngủ. “Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người", ông Tùng nói.