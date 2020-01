Xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn, 3 nạn nhân nguy kịch

Sáng 10.1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.759 (đoạn qua thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) khiến 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, tài xế Phan Đức Minh (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe bán tải mang biển số 60C - 250.26, lưu thông trên đường ĐT.759, hướng từ TP.HCM đi Bù Đốp (Bình Phước).

Một chiếc xe lọt thẳng vào gầm xe bán tải H.G

Khi qua đoạn trước cổng của UBND xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải, tông liên tiếp vào xe máy mang biển số 60M8 - 9301 do ông Trương Cao Đại (52 tuổi) điều khiển và xe máy mang biển số 92C1-192.86, do ông Mai Ngọc Đoan (56 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước và một xe máy khác biển số 93K1-052.87 đang dựng bên lề đường, của ông Nguyễn Duy An (ngụ TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Xe "điên" tiếp tục tông tông vào bà Mai Thị Nga (74 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) đang đi bộ bên đường sau đó mới dừng lại.

Vụ tai nạn thu hút nhiều người dân theo dõi H.G

Vụ tai nạn khiến 2 chiếc xe máy bị xe tải tông văng lên phía trước; chiếc xe của ông Đoan bị cuốn vào gầm; xe "điên" hư hỏng phần đầu. 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

CSGT công an huyện Phú Riềng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.