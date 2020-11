Xe khách biến dạng sau khi lao vào xe tải trên cao tốc, 4 người bị thương

Cụ thể, xe khách giường nằm 29B - 204.95 của nhà xe Vân Anh chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, do lái xe Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, trú TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, đã đâm vào cạnh sườn xe tải 36C - 064.11 đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp do xe hỏng (phụ xe đang nằm dưới gầm để sửa xe). Hậu quả, vụ va chạm khiến 3 người trên xe khách và 1 người ở xe tải bị thương.

Cục CSGT cho biết tài xế Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C do Sở GTVT Tuyên Quang cấp, có giá trị đến ngày 14.6.2022. Mẫu máu thu được của tài xế Quả đã được CQĐT Công an H.Đồng Văn gửi về Hà Nội để giám định nồng độ cồn và chất ma túy. Sơ bộ xác định ô tô chở khách du lịch do lái xe Sùng Mí Quả điều khiển đã không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.