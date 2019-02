Xe khách chở quá số người quy định ‘làm xiếc’ trên cao tốc, húc vào xe CSGT

Theo báo cáo của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) vào 17 giờ 30 chiều qua, 10.2, xe khách mang biển số 37B - 016.14 do tài xế Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, quê tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình , chạy từ Nghệ An đi Hà Nội.