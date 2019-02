Xe khách đâm xe đầu kéo, 17 du khách Hàn Quốc bị thương

Trưa 18.2, tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe khách BS 43B-041.56 của Công ty CP thương mại dịch vụ Duy Tuấn (trụ sở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chạy theo hướng bắc - nam chở theo 17 du khách Hàn Quốc ra khỏi hầm Hải Vân khoảng 200 m, khi đến cầu số 2 (Km 8+760) đường dẫn phía nam hầm đường bộ thì xảy ra tai nạn.

Theo đó, xe khách 43B-041.56 đâm vào thân xe đầu kéo BS 51C-602.42 kéo theo rơ moóc BS 51R-007.70 của Công ty CP dịch vụ đầu tư vận tải Phương Trinh (trụ sở TP.HCM) do Đặng Quang Thanh (58 tuổi, ngụ xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả, nhiều hành khách trên xe cùng với tài xế, phụ xe đều bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn, gồm 17 du khách Hàn Quốc và 2 người Việt (lái xe, phụ xe khách). Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ bước đầu 13 triệu đồng cho các nạn nhân trên xe; quận chịu toàn bộ chi phí điều trị.

Đến chiều tối qua, 3 trong 19 nạn nhân đã xuất viện, trong đó có 2 nạn nhân người Việt và 1 du khách Hàn Quốc; nữ du khách Hàn Quốc bị chấn thương sọ não đã được phẫu thuật thành công.

Tối cùng ngày, Công an Q.Liên Chiểu cho hay qua lấy máu xét nghiệm, cả 2 tài xế đều âm tính với ma túy và cả 2 xe đều còn hạn kiểm định (đến tháng 7.2019).

tin liên quan Khởi tố tài xế xe khách đâm xe biển xanh khiến 8 người thương vong * Ngày 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 8.2, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển ô tô nhãn hiệu SantaFe biển xanh 36B-2286 của Kho bạc Nhà nước H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa), lưu thông trên QL1A theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến đoạn qua thôn Quỳ Chữ (xã Hoằng Quỳ) thì sang đường và bị xe khách BS 98B-022.66 do tài xế Đức điều khiển đang chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào hông xe.

Vụ tai nạn khiến chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo, đều ngụ tại Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, mẹ anh Toàn) tử vong. Ông Nguyễn Xuân Sơn và 4 người khác bị thương. Các nạn nhân đều ngồi trên xe biển xanh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế Đức thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi đến đoạn đường giao nhau.