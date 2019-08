Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên QL1 đoạn qua địa phận Phú Yên

Rạng sáng 7.8, xe khách giường nằm BS 43B - 011.79 do tài xế Nguyễn Duy Vũ (35 tuổi, ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam lưu hành trên QL1 theo hướng nam - bắc, khi đến địa phận thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, H.Đông Hòa (Phú Yên) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành lý của hành khách trên xe bị thiêu rụi. Ảnh: Đức Huy

Thời điểm xe bị cháy, trên xe chở 40 hành khách. Khi phát hiện cháy, tài xế Vũ đã điều khiển xe vào lề đường, mở cửa để hành khách thoát ra ngoài. Toàn bộ 40 hành khách đều được an toàn, nhưng hành lý đã bị cháy rụi theo xe.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN đã đến hiện trường dập lửa, nhưng do ngọn lửa cháy quá nhanh nên xe khách bị thiêu rụi. Công an H.Đông Hòa đã điều động lực lượng đến hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ cho hành khách và nhà xe. Hiện toàn bộ hành khách được bố trí xe khác tiếp tục hành trình.

Xe cứu hộ đến di chuyển xe bị nạn để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đức Huy

Theo thông tin ban đầu của Công an H.Đông Hòa, ngọn lửa xuất phát từ khoang động cơ phía sau xe khách giường nằm. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách.