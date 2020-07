Xe khách lao xuống vực, 5 người tử vong, 35 người bị thương

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài. Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định...

TTXVN