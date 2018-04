Ngày 2.4, Bộ Công an đã chính thức thông tin về chủ trương đổi mới sắp xếp lại bộ máy. Theo đó, Đảng ủy Công an T.Ư đã báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý thông qua đề án và ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.