Xe máy tông đuôi xe tải trên cầu Cần Thơ, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Ngày 23.7, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên dốc cầu Cần Thơ

Khoảng 19 giờ 30 ngày 22.7, anh Phạm Văn Tỷ (24 tuổi, ngụ P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS 64H1 - 214.40 lưu thông trên QL1 theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Khi đến dốc cầu Cần Thơ, xe anh Tỷ bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải BS 63C - 054.84 vừa tấp vào lề phải dừng phía trước. Cú tông mạnh khiến anh Tỷ chấn thương nặng, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Q.Cái Răng đã huy động lực lượng tham gia khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BS 63C - 054.84 do tài xế Nguyễn Văn Phước (48 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển. Khi lên dốc cầu Cần Thơ, xe tải bị nổ lốp nên tài xế cho xe tấp vào lề phải. Đúng lúc này, anh Tỷ chạy xe máy lên cầu, do thiếu quan sát và sự cố bất ngờ không tránh kịp nên tông vào đuôi xe tải dẫn đến tử vong.