Xe ôm ‘giang hồ’ ở Bến xe Miền Đông: Công an mời nhiều người đến lấy lời khai

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực Bến xe Miền Đông (BXMĐ) thuộc Q.Bình Thạnh, ngay sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Xe ôm “giang hồ” ở Bến xe Miền Đông, trưa 9.8, đại diện Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã đến trụ sở báo đề nghị cung cấp một số thông tin hỗ trợ đơn vị thực hiện công tác điều tra, làm rõ những nội dung báo phản ánh.

Tài xế “Grab” giả

Trong động thái khác, Công an Q.Bình Thạnh cho biết sáng 9.8 đã mời nhiều người nghi có liên quan đến nhóm xe ôm “giang hồ” tới trụ sở công an làm việc; trong đó có H. “mập”. Đến tối cùng ngày, các trinh sát vẫn tiếp tục lấy lời khai H. để làm rõ vụ việc. “Báo Thanh Niên đăng như vậy giúp công an sớm phát hiện và sẽ xử lý, răn đe ngay”, trung tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh, khẳng định.

H. “mập” tại cơ quan công an

Theo ghi nhận của PV chiều 9.8, những người trong nhóm xe ôm “giang hồ” như Đ. (khoảng 30 tuổi), T. (khoảng 30 tuổi), T.A.H (37 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh)... đã không còn xuất hiện ở cổng 2 BXMĐ. Vì vậy, các trinh sát vẫn đang tích cực bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, đưa những người này về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, chiều 9.8, PV Thanh Niên cung cấp một số biển số xe của những người mặc đồng phục Grab trong nhóm xe ôm “giang hồ” cho đại diện Công ty Grab tại VN để kiểm tra. Sau khi xác minh, phía Grab khẳng định các biển số xe 59G2-529xx; 93G1-288xx; 59U1-343xx; 63P1-152xx từ PV cung cấp không có trong hệ thống đăng ký tài khoản GrabBike; vì vậy những người này cũng không phải là đối tác tài xế của Grab

Phía Grab cũng cho biết có hiện tượng một số người không phải là đối tác tài xế của Grab đã và đang lợi dụng đồng phục GrabBike để đón khách trái phép. Những người này thường tập trung tại những địa điểm có đông khách, trong đó có BXMĐ và tìm cách chèo kéo khách đi xe không qua ứng dụng. Cá biệt, một số người còn ngăn cản, thậm chí tấn công các đối tác tài xế GrabBike chân chính đón/trả khách thông qua ứng dụng tại những địa điểm này.

Sẽ lắp hàng trăm camera giám sát

Ngày 8.8, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ, cho biết việc nhóm xe ôm “giang hồ” gây mất an ninh trật tự ông đã có dự báo trước và nhiều lần làm việc với quận, phường, nhưng thực tế còn một số khó khăn khi xử lý.

“Kiểu gì cũng ảnh hưởng đến BXMĐ. Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với phía Công ty Grab để chấn chỉnh lại. Một là quy hoạch, hai là dừng đỗ luôn trong bến và sẽ có lực lượng tuần tra, giám sát”, ông Huy nói và cho biết sẽ bố trí khoảng 20 xe máy Grab đậu đón khách ở khu vực cổng 3 và làm mái che, kẻ ô vạch cho xe đậu. Phía Công ty Grab cũng đã đồng ý và gửi phương án thực hiện; cam kết không để tài xế GrabBike đứng quanh bến xe.

Nói về việc nhóm xe ôm “giang hồ” có lúc vẫn túc trực, “hành nghề” ngay trong bến xe, ông Huy cho hay khu vực cổng 2 BXMĐ được phép dừng xe máy nên nhóm này đậu, đỗ xe ở đó thì bảo vệ không đuổi; cũng có khi đẩy đuổi thì họ gửi xe bên kia đường rồi qua bến xe chèo kéo khách. “Nhưng PV ghi nhận nhóm này còn làm “cò” xe và bắt khách dẫn luôn vào bến xe”, PV thông tin và ông Huy “ghi nhận để sắp tới sẽ siết các cổng vào bến”. “Chúng tôi sẽ cho lắp đặt cổng kiểm soát an ninh dành riêng cho người đi bộ. Từ đó sẽ kiểm tra, xử lý được tình trạng “cò” dẫn khách vào trong bến xe”, ông Huy nêu giải pháp.

Về thông tin có tình trạng “bảo kê” ở trước cổng bến xe, ông Huy khẳng định sẽ lên phương án phối hợp xử lý cụ thể với công an phường. “Về tình trạng “bảo kê” để được bắt khách - thu tiền, khi trao đổi với công an, tôi được biết một số xe ôm nói “cái này là đóng quỹ để tương trợ nhau thôi”. Vì họ cùng chung một nhóm cả mà!”, ông Huy nói và cho rằng hình thức “bảo kê” đã biến tướng thành... quỹ tương trợ. Sắp tới BXMĐ sẽ lắp đặt 129 camera mới để kiểm soát luôn khu vực phía ngoài đường Đinh Bộ Lĩnh, từ đó có thể phát hiện và hỗ trợ công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.