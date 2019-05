Xe quá tải 118 %, tài xế cố thủ trong cabin

Sáng 19.5, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) tạm giữ một xe quá tải tới 118 %. Trong quá trình cảnh sát giao thông xử lý vụ việc, tài xế cố thủ trong cabin, bất hợp tác.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18.5, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn làm nhiệm vụ kiểm soát tại trạm cân trên đường Trường Sơn (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang).

Phát hiện xe tải BS 78C - 019.55 do tài xế Nguyễn Văn Tấn (31 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, H.Tuy An, Phú Yên) điểu khiển chạy từ đường tránh Nam Hải Vân về trung tâm TP.Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Sau khi xe tấp vào lề đường, tài xế Tấn không chấp hành yêu cầu xuống xe mà cố thủ trong cabin, bất hợp tác, liên tục gọi điện thoại.

Ảnh: V.T Tài xế Tấn bị lập biên bản xử lý

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn mất hơn 3 tiếng đồng hồ thuyết phục, tài xế Tấn mới xuống xe để cân tải trọng. Qua kiểm tra, xe này chở hàng vượt trọng tải cho phép đến 118 %, tài xế Tấn khai nhận xe chở xi măng từ Thừa Thiên - Huế đi Đà Nẵng. Hiện xe quá tải đang bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ.